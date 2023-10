Kally Fonseca nua em reality show viraliza nas redes sociais

Depois que Kally Fonseca comentou, em A Fazenda 2023 (RecordTV), sobre sua participação com o namorado em um outro reality show, cena da peoa nua viralizou nas redes sociais.

Na noite de sábado (21), Kally contou para Alicia X que vive um relacionamento turbulento aqui fora e relembrou uma cena do programa que participou com o namorado: "Eu participei de um programa com ele e as pessoas viram. Eu fui atacada, porque ele foi muito grosso comigo, ele derrubou o nosso abrigo lá. Teve muita coisa que aconteceu que eu vi que não queria mais ele e fiquei guardando, sem saber o que fazer, e de repente eu entro aqui".

O reality show que a cantora participou antes de A Fazenda foi Se Sobreviver, Case, do Multishow. O programa levam casais para testar seus relacionamentos, isolados em uma ilha, recebendo apenas itens básicos e totalmente nus. Fonseca e o namorado, que se chama Alencar, participaram da quarta temporada da atração.

No trecho que está sendo compartilhado nas redes, Kally briga com o cônjuge e diz que não quer se casar. Com isso, ele destrói o abrigo e joga fora a água do casal, em um ato de fúria.

Em A Fazenda, a loira confessou para Alicia X que não consegue sentir saudade do rapaz: "Eu fiquei incomodada comigo porque eu tava querendo uma forma de ficar sentido saudade, de lembrar, e eu não consigo".

