'Está fazendo falta': como Marco Nanini viu o fim de 'A Grande Família'?

Narrando o cotidiano de uma família do subúrbio do Rio de Janeiro, "A Grande Família" fez sucesso entre 2001 e 2014. Fãs ficaram órfãos após a Globo decidir encerrar a produção do humorístico —atualmente, a atração está disponível no catálogo do Globoplay e é reprisada pelo Canal Via.

Marco Nanini, 75, era o responsável por dar vida ao patriarca da família, Lineu Silva. Casado com Dona Nenê (Marieta Severo), criaram os filhos e viram a família crescer. O ator diz acreditar que foi uma decisão sábia acabar com o projeto enquanto ele ainda dava boa audiência e era relevante.