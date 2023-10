'Diabo me obrigou': doc mostra possessão usada em defesa de assassinato

Novo documentário da Netflix, "O Diabo no Tribunal" retrata a primeira e única vez em que uma possessão demoníaca foi usada como defesa em um julgamento nos Estados Unidos. O caso ficou conhecido como "O diabo me fez fazer".

A produção contém relatos de pessoas envolvidas na suposta possessão que resultou no assassinato de Alan Bono. A história controversa também já foi retratada no último filme "A Ordem do Demônio", da franquia "Invocação do Mal".