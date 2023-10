Diferentemente do que você imagina: como é a volta da 'Menina do Exorcista'

"Exorcista: O Devoto" já está em exibição nos cinemas brasileiros e acompanha a história de duas adolescente de 13 anos possuídas pelo mesmo demônio que aterrorizou a vida de Regan em "O Exorcista", o clássico do terror de 1973.

O novo longa se passa no mesmo universo do filme original e conta com uma participação importante de Ellen Burstyn, atriz que interpretou Chris MacNeil, a mãe de Regan, na primeira produção.