'A Queda da Casa de Usher': você entendeu o final da série da Netflix?

Madeline também teria que morrer. "Vocês vieram ao mundo juntos e vão embora juntos", explica Verna. Ela tenta escapar do destino, matando o irmão envenenado antes, porém Verna o ressuscita

Todos da família Usher morrem de forma bizarra pelas mãos de Verna Imagem: Eike Schroter/Netflix

Roderick então convida a gêmea à casa de infância deles e a mata com uma adaga egípcia, iniciando um ritual de mumificação. O que ele não esperava é que Madeline continuaria viva e retornaria para matá-lo, esclarecendo os barulhos vindos do porão do local.

Os irmãos morrem juntos enquanto a casa desaba sobre eles - literalmente a queda da casa de Usher.

A série acaba com Verna colocando no túmulo de cada Usher objetos que representam suas mortes, encerrando sua maldição.