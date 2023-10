Massacre e início do FBI: a história real de 'Assassinos da Lua das Flores'

O novo filme de Martin Scorsese, "Assassinos da Lua das Flores", narra a verdadeira história dos Osage, uma comunidade de nativos americanos que enriqueceu com o petróleo no início do século 20. Com estreia na próxima quinta (19), o longa ainda aborda os assassinatos que aconteceram para que pessoas de fora conseguissem as riquezas.

Estrelado por Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons, Robert De Niro e Brendan Fraser, o roteiro é adaptado do livro "Assassinos da Lua das Flores: Os Assassinatos de Osage e o Nascimento do FBI", escrito por David Grann e lançado em 2017. A realidade da época envolveu, além de diversos assassinatos, o início do FBI.