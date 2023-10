Motorista que atropelou Kayky Brito desabafa após relatar 'frieza' do ator

Investigações

A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu que Diones Coelho da Silva, 41, motorista envolvido no atropelamento de Kayky Brito em 2 de setembro, dirigia abaixo da velocidade máxima permitida no trecho da avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade.

Splash teve acesso ao inquérito policial que aponta que Diones trafegava a uma média de 48 km/h (em constante desaceleração) quando atropelou o ator de 34 anos. A velocidade permitida na via é de 70 km/h. A conclusão do inquérito foi apresentada nesta quarta-feira (27) no 16º DP (Barra da Tijuca).

O que aconteceu:

Kayky sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico após ser atropelado na altura do posto 6 da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada do dia 2 de setembro.

Ele estava em um quiosque na orla acompanhado de Bruno de Luca, quando atravessou a rua para buscar algo em um carro. Na volta, foi atropelado por um carro de aplicativo que levava uma passageira e a filha.