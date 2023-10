Sem escolta e ao som de míssil, Cabrini revela desafios na guerra em Israel

Roberto Cabrini, 63, parece não ter medo de nada. O repórter da Record participou de diversas coberturas jornalísticas que podem ser consideradas perigosas: ele esteve no Afeganistão durante a tomada de poder pelo Talibã, em 1996, e foi até a Ucrânia, no ano passado, para mostrar a invasão russa. Agora, com a guerra em Israel, não poderia ser diferente.

O grupo extremista Hamas foi responsável por um ataque surpresa a Israel no dia 7 de outubro, levando este Estado a declarar guerra contra a organização. Um dos atos terroristas foi o massacre de 260 pessoas durante uma festa de música eletrônica que acontecia ao sul do país, próximo à Faixa de Gaza. O local ficou conhecido como um dos primeiros lugares a ser atacado durante a invasão e, por isso, uma das localidades escolhidas por Cabrini para realizar sua cobertura. As reportagens estão sendo veiculadas nos programas jornalísticos da TV Record

Direto de Jerusalém, em Israel, Roberto Cabrini concedeu uma entrevista exclusiva a Splash.