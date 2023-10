Renata Ceribelli fala da compra do primeiro vibrador aos 40 anos

Renata Ceribelli, 58, em entrevista para a revista Marie Claire:

A jornalista da TV Globo diz que comprou primeiro vibrador aos 40 anos. "Por que não sou livre para senti-lo? Por que não me dou essa liberdade? Onde mora o meu prazer? O que eu quero provocar nas mulheres é isso. Eu me conheço? Sei o que me dá prazer? Estou falando sobre prazer feminino como algo muito sério. A masturbação faz parte da vida das mulheres e isso muitas vezes é escondido. Eu fui comprar o meu primeiro vibrador mesmo depois dos 40 anos. E hoje todas as meninas têm".

Ela destaca sobre a liberdade de falar do prazer sexual e da revolução do prazer das mulheres. "Eu aprendi muito. Sempre quis ser uma mulher do meu tempo, que fala do prazer sexual, dá valor para isso e continua fazendo questão de ter uma vida sexual ativa".