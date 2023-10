Diabão amputa mais dois dedos em modificação extrema para ter garras; veja

A modificação corporal em Michel Praddo foi feita pelo argentino Frozz, que recebeu elogios do brasileiro por seu trabalho "lindo e refinado".

Diabão possui diversas modificações em seu corpo, entre as quais estão implantes de silicone e implantes transdermais, 30 escarnificações (técnica com cortes superficiais na pele), remoções de outras partes do corpo além dos dedos, como parte do nariz, orelha, mamilo e umbigo, tatuagens por cerca de 85% do corpo, inclusive os olhos, bifurcação nas laterais da boca, entre outros procedimentos.

Michel Praddo também detém o recorde mundial de ser o homem mais "modificado" do mundo, o que lhe rendeu uma vaga no livro dos recordes.