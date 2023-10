Jaque canta música de Gêmeas Lacração para irritar Nadja em A Fazenda 2023

Na noite de sábado (14), Nadja acusou algum peão de esconder uma bolsinha sua em A Fazenda 2023 (RecordTV).

Por causa disso, Nadja afirmou que iria mexer nas coisas dos outros participantes. Jaque não gostou: "Por favor tenha educação e não mexa no que é meu, mal educada".

Depois, a ex-bbb foi a cozinha e começou a cantar e dançar a música "Envolvimento", de MC Loma e Gêmeas Lacração. Nadja apenas respondeu: A máscara caiu mesmo".

Voltando para o quarto, Jaquelline aconselhou Alicia a cantar a música das Gêmeas Lacração quando brigar com Pessoa. "Quando ela vier te infernizar canta a música das gêmeas lacração. Ela para na hora".

Os usuários do X (antigo Twitter) logo entenderam que Jaque estava fazendo isso por causa da treta de Nadja com Mirella, integrante da dupla Gêmeas Lacração. As duas foram participantes da segunda edição do reality Ilha Record (RecordTv). "O terror da Nadja e a Jaque sabe disso", escreveu um internauta se referindo a Mirella.

Grandes rivais durante o programa, Mirella desbancou Pessoa e conquistou o prêmio de R$ 250 mil na votação do público do Ilha Record. "Ela se sentiu ameaçada porque viu que o público me acolheu. Tive que me defender. Foi tudo mentira o que ela falou de mim. Aqui fora, quero paz. Não vou ligar para coisas que Nadja fala de mim, ela aumenta as coisas. Ela deve melhorar essa postura. Às vezes, inventamos uma mentira que a internet acredita e massacra alguma pessoa. Não acho o caráter dela um dos melhores depois disso. Não tenho raiva, não tenho rancor. Por mim, vou excluir tudo que aconteceu de ruim e ficar tudo bem", disse a cantora sobre Nadja após o programa.

O terror da Nadja e a Jaque sabe disso #AFazenda pic.twitter.com/gKkOWPwR1t -- Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) October 14, 2023