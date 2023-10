Fazendeiro Yuri revela lista de possíveis indicações para Roça em A Fazenda

Na tarde de sábado (14), o fazendeiro Yuri chamou WL, Tonzão e Lilly para curtirem momentos privilegiados no Rancho do Fazendeiro em A Fazenda 2023. Durante conversa com os aliados, o modelo contou que têm algumas opções de indicação já definidas.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Lucas é a primeira opção. "O Lucas por causa do oportunismo, querendo meter de super feliz pela Mamusca, ao invés de falar que foi pela [eliminação] da Cariúcha", revela o fazendeiro.

André também pode ser indicado por Yuri. "Pensando em jogar o André, só pra testar a força dele mesmo", conta ele.

Por fim, o fazendeiro disse que os participantes do Paiol também são seu alvo. Lembrando que os peões vindos do Paiol foram Nadja, Cezar, Shay e Alicia.