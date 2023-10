A Fazenda 15 tem treta por causa de cama: 'Sua boca tem inveja do seu c*'

Na tarde de sábado (14) aconteceu uma discussão entre Nadja Pessoa e Cezar Black por causa de uma cama em A Fazenda 2023.

Tudo se iniciou quando Black estava deitado em uma cama e Nadja pediu que ele saísse. Pessoa afirmou que a cama era dela e o ex-bbb disse que não.

Black: "A cama não é sua".

Nadja: "Mas eu tô deitada aí, eu tô dormindo aí".

Black: "Então você pegou a cama. A cama não é sua. Se quiser vá pra outra cama".

Nadja: "Não, já tá contado. Você me dá licença?"

Black: "Eu não vou sair, a cama não é sua. Você pagou quanto na cama aqui?"

Durante a discussão, Nadja senta em cima da cama, mesmo com Cezar deitado nela. "Quer tirar onda com a minha cara, vai tirar lá na casa do caralh*, aqui não", disse ela ao sentar no local.

Black fecha os olhos e tenta não continuar a discussão, mas a peoa continua falando e afirma que ele só peita mulher: "Não faz isso com outro homem, só faz isso com mulher".

Black questiona Nadja: "Fazendo o que, Nadja?"

Ela continua dizendo que ele não briga com homem: "Só cresce para cima de mulher".

Alicia se mete na briga: "Sua boca tem inveja do seu c*, de tanta merda que você fala".

Nadja responde: "Igual você que xingou minha mãe".

Alicia afirma: "Você acha que o mundo gira em torno do seu umbigo".

Não deixando ninguém falar, Nadja começa a repetir: "Se poupe, me poupe e nos poupe". Alicia sai do quarto falando: "Ô mulher chata da porr*"