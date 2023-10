A Fazenda 2023: Nadja é primeiro alvo de grupo no Rancho do Fazendeiro

Na tarde de sábado (14), o fazendeiro Yuri chamou WL, Tonzão e Lilly para curtirem momentos privilegiados no Rancho do Fazendeiro em A Fazenda 2023.

Nadja Pessoa foi a primeira escolhida dos peões no jogo do Tiro Ao Alvo. Usando a foto da peoa, o quarteto jogou dardos em sua imagem e falou sobre ela.

WL afirma que Pessoa não agrega na convivência. "Ela pra mim da casa é a pessoa que menos agrega com tudo. Como é que uma pessoa vem pra cá e diz 'não vou ficar igual palhaço', não é questão de ser palhaço, é questão de ter uma boa convivência com todo mundo", diz ele enquanto os amigos tacam dardos na peoa.

O segundo alvo dos Cria é Black. WL e Yuri arremessam dardos na foto do peão. O grupo pensa em tentar colocar dois participantes vindos do Paiol na Roça. Lembrando que os peões vindos do Paiol foram Nadja, Cezar, Shay e Alicia.