Nadja e Jaque trocam farpas novamente em A Fazenda 15: 'Mulher desse nível'

Na noite de sábado (14), Nadja e Jaque discutiram novamente em A Fazenda 2023 (RecordTV). As duas peoas já brigaram durante a festa de sexta (13).

Após Pessoa brigar com Black por causa de cama, Márcia Fu vai até a sala avisá-la que tem cama disponível para dormir no quarto. "Sobrou uma de solteiro, tô falando pra Nadja ir deitar lá", afirma a peoa.

Nadja diz que prefere dormir na piscina do que no mesmo quarto que Jaquelline: "Tem um monte de gente aí brigando por cama. Eu não quero dormir com ela. Prefiro dormir na piscina".

Jaque, que está no chuveiro tomando banho e ouve a conversa, diz: "Ela vai lá dormir comigo, porque ela não é melhor que ninguém".

Nadja responde: "Eu não vou dormir com você nem aqui e nem no inferno!"

Jaque alfineta: "Você é aquele tipo de pessoa que anda e usufrui das coisas dos outros e depois joga na cara. Você já comeu das minhas custas, mas eu nunca na sua".

Nadja continua falando sozinha: "Como se eu fosse maluca de dormir com uma mulher desse nível do lado. Prefiro dormir no lixo ou dentro da piscina."