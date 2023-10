'Cagão' e 'peidão'; disparam WL e Yuri contra Lucas em A Fazenda 2023

Na tarde de sábado (14), o fazendeiro Yuri chamou WL, Tonzão e Lilly para curtirem momentos privilegiados no Rancho do Fazendeiro em A Fazenda 2023.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O grupo dos Cria já acertou alvos em Nadja e Black.Yuri também contou para os colegas sobre sua lista de possíveis indicados para a Roça dessa semana.

Depois disso, o grupo continua jogando dardos e a foto de Lucas é a escolhida como alvo da vez. "Toma, cagão", diz Yuri ao jogar contra o rosto do ex de Jojo. "Toma, peidão", afirma Yuri ao também arremessar contra a imagem de Lucas.

Logo após, André vira o alvo. Yuri, WL e Tonzão brincam de jogar dardos no rosto do ator, enquanto Lilly apenas assiste sentada no sofá. "Filho da put*", xinga Tonzão enquanto arremessa na foto de André.