'Vivo em um mundo muito injusto', diz Mel Maia ao dar unfollow em MC Daniel

Mel Maia, 19, desabafou nas redes sociais dias após retribuir o unfollow do seu ex-namorado, o funkeiro MC Daniel, 25. A atriz agradeceu o apoio da família e afirmou que o mundo é injusto.

Obrigada papai do céu! Obrigada pela minha família, pelos meus amigos, por ter me dado tanta força para continuar, mesmo sabendo que vivo em um mundo muito injusto. Obrigada por cuidar da minha mente. Obrigada pela vida ótima que estou levando. Obrigada por selecionar muito bem as pessoas que dividem a vida comigo. Obrigada por cuidar tão bem de mim!

Fim do relacionamento