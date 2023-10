Jada Smith confessa que está separada secretamente de Will Smith há 7 anos

Como o casal está separado há sete anos, Jada e Will já estavam separados há seis anos quando aconteceu o episódio no Oscar de 2022. Na ocasião, o ator subiu ao palco e deu um tapa na cara de Chris Rock, após o comediante, que apresentava a cerimônia, fez uma piada sobre a cabeça raspada de Jada, que sofre de alopecia.

Os dois, que se casaram em 1997, são pais de Jaden, 25 e Willow, 22. Will Smith ainda é pai de Trey, 30, do relacionamento com Sheree Zampino.