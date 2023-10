'Alugada ou comprada, é minha', rebate Key sobre mansão de R$ 20 milhões

Nos últimos dias, Key Alves, 23, compartilhou com os seguidores fotos da sua nova mansão. Um imóvel localizado em Alphaville, na Grande São Paulo, avaliado em R$ 20 milhões.

Em uma publicação no Instagram, Key relembrou seu esforço para a conquista do novo lar. Confrontada sobre especulações se a residência seria alugada, a ex-bbb respondeu o jornalista Leo Dias.

Na tarde de terça (10), o jornalista compartilhou uma matéria dizendo que a casa foi alugada e não comprada por Key.