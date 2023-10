Tiktoker diz que vende fotos do pé para pagar pré-vestibular de medicina

A TikToker Xehli G fez um vídeo para explicar que começou a vender fotos de seus pés para ganhar dinheiro para seu pré-vestibular de medicina.

Dinheiro para o cursinho: "Medicina sempre foi o meu sonho, para mim é uma profissão nobre. Estou investindo em um cursinho de alto custo porque tenho o desejo de passar na federal, e nesse pré-vestibular vou conseguir aprender tudo que preciso para passar na prova".

Fotos dos pés: "Algumas pessoas gostam de ver as unhas dos pés feitas, outras gostam de ver a sola dos pés. Alguns me compram meias com desenhos engraçados e pedem para eu usar nos meus pés, a verdade é que eu estou me divertindo e podendo realizar a primeira parte do meu sonho fazendo esses conteúdos".