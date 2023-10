Filho de Datena atualiza estado de saúde do apresentador

José Luiz Datena passou por duas cirurgias cardíacas na quinta-feira, 5, no Hospital Sírio-Libanês, localizado em São Paulo, capital. O apresentador do Brasil Urgente, na Band, comunicou seu afastamento da atração no último dia 30.

Quem o substitui até o momento é um dos filhos dele, o também jornalista, Joel Datena. Em entrevista à Fábia Oliveira, colunista do Metrópoles, ele falou sobre o estado de saúde do pai.