Gretchen posta vídeo de lingerie e afirma: 'Envelhecendo com saúde'

Gretchen, 64, encantou os seguidores ao postar vídeo em que surge apenas de lingerie e refletiu sobre a velhice.

A artista exaltou a si mesma e disse ser uma mulher autossuficiente. "Eu não dependo de ninguém para sobreviver. Eu estudei e fiz a minha faculdade. Eu falo três idiomas. Eu criei todos os meus filhos. Agora estou sendo avó e resolvi fazer procedimentos estéticos, lógico, porque quando me olho no espelho, gosto de me ver assim".

Envelhecendo com saúde. "Lógico que eu entendo que envelheci, mas estou envelhecendo com saúde. Com uma beleza física, quer vocês gostem ou não, mas, para mim, agradável. Quando eu me olho no espelho, eu gosto. Quando me olho no vídeo, eu gosto".