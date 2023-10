Preta Gil se orgulha de bolsa de ileostomia: 'Não tenho vergonha'

Preta Gil, 49, compartilhou com seus seguidores neste domingo (1º) detalhes de sua recuperação após receber alta. Ela mostrou que está usando uma bolsa de ileostomia.

A cantora recebeu alta no último dia 10. Preta passou 28 dias internada depois de tirar um tumor no reto. O procedimento foi realizado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.