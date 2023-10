Gozo alto, prazer na menstruação: as declarações 18+ de Samara Felippo

Para ela, há um etarismo nisso. "Isso é o etarismo: mina a autoestima da mulher e a põe no pé. Como se a gente não fosse mais capaz, como se fôssemos descartáveis e a validade acabou."

Mais gozo alto. Em dezembro do ano passado, ela compartilhou uma dica com as mães durante um desabafo sobre as filhas. Na ocasião, ela recomendou às mulheres "mais gozo, alto" nos momentos de férias dos filhos.

Bissexualidade assumida. Já flagrada beijando mulheres na festa Apocalipse Tropical, que ajuda a organizar, Samara abriu o jogo sobre a sexualidade. "Quando beijei uma mulher pela primeira vez, numa balada, eu me senti imunda, mas ele me perguntou: 'você teve vontade?' Parece que precisei desse aval dele, sabe? Para entender sobre não-monogamia, bissexualidade."

Dificuldade de gozar alto após ser mãe. "Uma mãe tem saudades de gozar alto, porque depois que você é mãe [transa com o mínimo de barulho possível]. É horrível [segurar o grito no gozo]", contou no podcast Téte a Theo.

Sexo na menstruação. Assunto tratado ainda como tabu, o sexo durante o período menstrual é defendido por Felippo. "Na adolescência, não tinha uma relação saudável com o corpo. Só fui me conhecer aos 36 anos. Foi uma verdadeira descoberta gostar de transar quando estou menstruada", explicou ao jornal O Globo.