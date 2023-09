Elenco de 'Mulheres Apaixonadas' se reúne após 20 anos; veja como estão

Elenco da novela "Mulheres Apaixonadas", exibida pela TV Globo há 20 anos, se reuniu pela primeira vez neste sábado (30).

O encontro aconteceu durante o "Caldeirão do Mion". Lavínia Vlasak, Nicola Siri, Ana Roberta Gualda e Leonardo Miggiorin participaram do quadro "Tem ou Não Tem".

A novela, exibida originalmente em 2003, está de volta no ar com uma reprise no "Vale a Pena Ver de Novo". Na trama, os atores interpretam Estela, Pedro, Paulinha e Rodrigo, respectivamente.