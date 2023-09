Sonza sobe nas paredes em clipe pós-término; veja vídeo de 'A Dona Aranha'

"A Dona Aranha" contém referência à canção infantil de mesmo nome. Em certo ponto da música, Luísa canta: "A Dona Aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou".

Os fãs mais atentos já estão apontando um erro no novo vídeo. No trecho em que a loira aparece dançando de cabeça para baixo, os internautas perceberam que, ao invés dos cabelos estarem caídos para baixo, por causa da gravidade, as madeixas ficaram no sentido oposto ao que deveria. "Como ela fica de cabeça para baixo e o cabelo não?", questionou um usuário do X (antigo Twitter). "O cabelo desafiando a gravidade", escreveu outro.