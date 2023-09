Equipe de Cariúcha diz desconhecer suposto processo após treta com Lucas

A equipe de Cariúcha informou em nota publicada nas redes sociais que não conhece qualquer processo aberto pela equipe de Lucas Souza após os dois participantes se envolverem em uma treta de A Fazenda 2023 (Record).

O que diz a equipe da cantora:

"Até o momento, desconhecemos qualquer tipo de processo cível e criminal envolvendo nossa cliente", diz a nota, que ainda aponta que eles esperarão mais informações "pelas vias legais de citação processual".

A nota aponta que a cantora não cometeu nenhum crime. "A única pessoa que possui a atribuição de aplicar uma pena é um juiz, desta forma, até o momento, inexiste qualquer conduta criminosa de nossa cliente".

A equipe de Cariúcha cita ainda o artigo da "retorsão imediata". "A retorsão consiste em revidar a injúria com outra injúria. Ou seja, corre quando a vítima também ofendeu a honra subjetiva do agente e logo após também foi ofendida. Nesse caso, nenhuma delas é punível".

Confira a nota na íntegra:

O que aconteceu?

Após Cariúcha supostamente ameaçar Lucas durante o programa de terça-feira (26), a equipe decidiu abrir um boletim de ocorrência.

Em um post no Instagram do ex de Jojo Todynho, pontuaram: "Esclarecemos que, nesta tarde, um boletim de ocorrência foi lavrado perante a Polícia Civil com o objetivo de que crimes praticados por Cariúcha dentro do reality sejam devidamente apurados, incluindo as ameaças ocorridas ontem".

Cariúcha se exaltou na votação para a roça e disparou: "Se eu trouxer coisas lá de fora [sobre ele], eu acabo com tudo! Então, deixa minha boca quieta, porque até para você estar aqui dentro foi tudo articulado. Eu sei de muito e não falo de nada".

A equipe de Lucas Souza também disse que processou a cantora por injúria, calúnia e difamação. "A advogada de Lucas, com plenos poderes procuratórios, ajuizou a devida ação judicial para buscar a reparação das ofensas dirigidas à honra do mesmo", reforçou no comunicado.

Confira a publicação a seguir:

