Mãe de Nathalia expõe áudios de discussão da filha; ex-namorado rebate

Uma das peoas disputando a primeira roça de A Fazenda 2023 (Record), Nathalia Valente teve seu nome vinculado a uma treta fora da casa, envolvendo sua mãe Cristiane Valente e seu ex-namorado, Kaio Viana.

O que aconteceu?

Cristiane, mãe de Nathalia, abriu uma live no TikTok, onde expôs um áudio onde se ouve a voz de Nathalia discutindo com Kaio.

No áudio, Nathalia teria descoberto uma suposta traição de Kaio e os dois discutem, onde ela o chama de 'mentiroso'.

Em seu Instagram, Kaio rebateu a live.

O influenciador diz que pretendia ficar calado, mas que teve que falar para "falar a verdade" e que Cristiane está tentando tirar o foco do que aconteceu com a filha no reality show, onde ele a classifica como "cancelada".

Kaio diz que Nathalia achou que ele a estava traindo, mas que isso era mentira. Ele diz que chegou a entrar em colapso e tomou remédio várias vezes.

Ele cita que a peoa se comunicou com o jogador de futebol, Neymar Jr. "Final do ano passado aconteceu uma coisa muito pesada, amigos meus vieram me falar e fui ter certeza. O Neymar estava mandando msg pra ela e ela perguntando pra ele ate quando ele ficaria no Brasil. Pra quê?"

Kaio relata que arrumou suas coisas e saiu de casa, mas ao voltar para conversar com Nathalia, foi agredido pela peoa por ela achar que ele a estava traindo. "Ela me bateu, me agrediu e não foi pouco. Esse braço aqui eu não consigo ter todos os movimentos dele ainda por tanto soco que tomei. Ela me deu tanto soco que quebrou o dedo mindinho dela, por isso no fim do ano ela estava com uma tala na mão".

Kaio afirma que seu braço chegou a ficar preto.

O influenciador finaliza dizendo que essa é a última vez que fala da peoa e que, se for citado novamente, postará todos os prints, vídeos e fotos que tem. "Tô tendo a compaixão de não expor porque sei que a pessoa depende da internet para viver a vida dela. Nunca traí essa pessoa, pelo contrário. Eu ainda estou em tratamento contra ansiedade e depressão que foi só o que eu ganhei com esse relacionamento".

