Colorado se irrita e avança em peoa ao receber carinho em A Fazenda 2023

Na tarde de hoje (28) na área externa da sede de A Fazenda 2023 (Record), Nadja tentou fazer um carinho no cavalo Colorado, que reagiu mal.

Ao lado de Kally e Lucas, a influenciadora se aproximou do animal, que estava no pasto. "Oi nenê", brincou Nadja.

O trio chamou o animal, que resistiu a se aproximar deles. "Quando ele tá preso, ele fica estressado", apontou Nadja.

A ex-Power Couple entrou no pasto e o chamou novamente.

Nadja se posicionou do lado de fora do pasto e fez um carinho na cabeça do cavalo, que reagiu e fez sinal que avançaria nela.

Nadja se afastou. "Eita, tentou me morder, viu";

O trio apontou que ele estava tentando abrir a cerca e sair do pasto. "Não pode sair agora", falaram.

