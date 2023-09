Wanessa diz como usou indenização de R$ 150 mil recebida de Rafinha Bastos

Wanessa, 40, afirmou que não ficou com "nenhum centavo" do valor de R$ 150 mil que recebeu de Rafinha Bastos, 46, como forma de indenização por uma piada feita contra ela pelo humorista no programa "CQC" (Band), em 2011.

A cantora abordou o assunto no podcast Téte a Theo. Na entrevista, ao ser questionada se o humorista lhe pediu perdão, a artista disse não haver necessidade disso e que a situação entre eles está "muito bem resolvida".

"Não precisa [de pedido de perdão]. A situação com o Rafinha foi muito bem resolvida. Ele brinca com as coisas que ele nem imagina, tipo, a gente teve um processo, a gente foi vitorioso no processo, e esse dinheiro foi para um outro lugar, eu não usei um centavo desse dinheiro porque não gosto de usar dinheiro que me fez muito mal", declarou.