Sem enredo próprio, Marcia Fu se queima perseguindo Rachel Sheherazade

A colunista Marcelle Carvalho e os repórteres Péterson Neves e Filipe Pavão fizeram, durante o programam Splash Vê TV desta semana, um balanço da primeira semana de A Fazenda 15 na tela da Record.

Na visão de Péterson, Rachel Sheherazade já desponta como a favorita para o primeiro lugar da competição. "Acho que a Sheherazade é a maior celebridade desta edição. Com esse rótulo, ela carrega esse emblema de futura campeã - e foi muito bem nas leituras de jogo. No Jogo da Discórdia, bateu de frente com todo mundo, não afinou."

Péterson lamentou que Márcia Fu esteja queimando o próprio filme ao perseguir a ex-SBT sem razão plausível. "A Márcia, nos primeiros dias, foi se destacando como até um 'alívio cômico' daquele ambiente já tenso de jogo, porém se voltou contra a Sheherazade. A gente precisa ver como o público vai digerir essa virada de chave dela."

Ele pensa que os demais participantes erram em transformar Raquel em alvo de jogo tão cedo. "Eu acredito que ela vai ser votada já para essa primeira roça. Vejo que quando você tem um participante de nome poderoso já na primeira semana, você esquece ele, não dá enredo para ele. Ela indo para a roça nesta primeira semana, vai voltar e vai voltar grandona."