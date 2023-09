Rainer Cadete perdeu 10 kg para papel de Luigi em 'Terra e Paixão'

Visibilidade: "É muito prazeroso receber esse amor, porque eu sempre quis ser ator. Comecei a fazer teatro com 15 anos e vim para o Rio com 18. Então esse momento da minha vida é bem especial, que me preparei a vida inteira para estar".

Trabalhar com Tony Ramos e Glória Pires: "É quase um workshop, a gente aprende muito com essa galera que praticamente fundou a linguagem da novela, é um presentão conviver com eles."

Parceria com Tatá Werneck: "As pessoas pensam que comédia é improviso, mas tem que ter um tempo muito certo para acontecer. A Tatá é muito estudiosa e eu também", ressaltou.