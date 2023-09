Sandy e Lucas Lima nunca mostraram o rosto do filho; entenda o motivo

"Como a gente mora em Campinas, eu tenho essa opção. Não tem paparazzi em Campinas. Se eu morasse aqui [Rio de Janeiro], talvez eu não tivesse tido essa possibilidade. Quem vê ele na rua comigo, sabe. Fãs que veem ele chegando no show comigo sabem e super respeitam minha vontade. Se ele for no shopping com a minha sogra ou o pai de um amigo, ninguém sabe quem ele é. Ninguém vai falar: 'Olha lá o filho da Sandy, deixa eu tirar uma foto'. É muito bom dar essa opção para ele", diz ela.

"No futuro, provavelmente ele deve ter rede social e vai escolher se expor de alguma maneira. Eu queria que essa escolha fosse dele. Ele não tem nada a ver com a minha fama", completou a cantora.

O que aconteceu:

Após 24 anos de relacionamento, Sandy e Lucas Lima não estão mais casados. "Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos", diz um trecho do comunicado divulgado pelos dois hoje.

Sandy e Lucas Lima se conheceram em 1997. Na época, ela namorava outra pessoa: "Quando a gente se conheceu, eu estava namorando outra pessoa. Pegamos uma amizade ali no começo. Ficamos bem amigos", disse Sandy neste ano em gravação do Som Brasil, segundo o jornal O Globo.

Antes de se casarem, eles passaram por dois términos. O primeiro aconteceu com alguns meses de namoro: "No começo era meio impossível a gente namorar. Ele ainda morava em Porto Alegre e eu estava aqui fazendo show, estudando, tudo ao mesmo tempo. Não dava, a gente não se encontrava direito. Meus pais também estavam meio contra, não estavam muito apoiando", relembrou Sandy na mesma entrevista ao Quem Pode, Pod.