Gretchen não perde uma chance de pedir que o filho pare de fumar vape

"Hoje é o dia mais especial do ano! O dia em que nasceu lá em 1959, a mulher mais forte e mais guerreira do mundo! A que me colocou nesse mundo. E me fez ser o homem que eu sou hoje! Eu te amo tanto, eu sou tão feliz de ser teu filho. Que muitos anos mais venham, você é força, determinação, amor, carinho, cuidado, você é tudo que há de forte e lindo nesse mundo!"

Além de se preocupar com a saúde de Gab, a cantora também apoia a carreira do filho. Ela divulga as músicas de Gab Miranda e, em um vídeo no perfil dele, aparece dançando um lançamento e comemorando: "Sucesso, gente!"