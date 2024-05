Maria Casadevall diz que 3 anos de férias a ajudaram a se assumir lésbica

Casadevall afirma ainda que passou por uma crise criativa e que chegou a questionar se queria ser atriz. Ela se prepara para entrar em cartaz com a peça "Camilo", do dramaturgo e diretor transmasculino Daniel Veiga, que aborda seu próprio processo de transição de gênero.

Antes, no final de 2023, ela voltou às telinhas com a estreia da série "Rio Connection", do Globoplay, mas Maria agora quer se aventurar em outras áreas: escrever, dirigir, cantar.