Whindersson Nunes pede estádio do Vasco para ajudar RS: 'Conte conosco'

Vambora! Boa ideia. Conte conosco.



Vamos falar no pv pra combinar os detalhes. https://t.co/OxSGuqJuN4 -- Vasco da Gama (@VascodaGama) May 5, 2024

As chuvas no Rio Grande do Sul estão alarmantes. O desastre climático soma, ao todo, 57 mortos e 67 desaparecidos. Com isso, o mundo do futebol, com seu poder de impactar e mudar vidas, uniu forças com o entretenimento para ajudar os mais necessitados.

O movimento foi extremamente elogiado e bem aceito pelos torcedores cruzmaltinos. O cantor Dilsinho respondeu à publicação do humorista, dizendo que, se precisar, também está à disposição.

Whindersson Nunes se empenhou ativamente na campanha pelas vítimas atingidas pela chuva e conseguiu arrecadar R$ 1 milhão em doações. Em seu perfil no X, antigo Twitter, o humorista disse que irá distribuir mil cestas básicas no local a partir de segunda, 6, com a ajuda de um helicóptero.

*Com informações da Agência Estado