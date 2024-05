'Beijou menina trans, é tão simbólico', diz Majur sobre Madonna em show

Como foi o show

Desde o início de sua carreira, Madonna se destacou pela liberdade sexual em suas músicas e performances. Na Celebration Tour não foi diferente: a rainha do pop protagonizou diversas cenas picantes com simulação de sexo oral ao lado de Anitta, em "Vogue", e até de masturbação com uma de suas bailarinas.

Beijo gay. Defensora da causa LGBTQIA+ e tida como uma das divas dessa comunidade, o show de Madonna tem diversos momentos de troca de carícias homoafetivas entre os membros de seu balé — tanto os homens, quanto as mulheres — inclusive com a própria "Material Girl". Na plateia, o público também exerceu sua liberdade de amar e vários beijos gays foram vistos.

Seios à mostra. Em um dos pontos altos do show, ao som de "Hung Up", Madonna faz uma dança erótica com suas dançarinas com os seios livres. "Erotica", aliás, é outro destaque, com uma verdadeira profusão de corpos unidos pelo prazer e a liberdade de ser quem são, como a própria diva diz "Express Yourself".

Participações especiais. Além de Anitta em "Vogue", Pabllo Vittar também subiu ao palco para performar "Music", em sintonia com uma orquestra de samba. Os filhos da rainha do pop também se apresentaram: Estere dançou "Vogue", Mercy James tocou piano e David Banda tocou ao lado da mãe.