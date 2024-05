Juju Salimeni diz que ela e Gracy Barbosa foram alvo de golpe de empresário

Juju ainda aproveitou para defender que Gracyanne está sim bem estruturada. "Ela faz várias publis, eventos, trabalha bastante. Sempre trabalhou. Teve bons contratos. Ela tá bem financeiramente. Não ter imóveis, as vezes é uma escolha financeira", afirmou.

A ex-panicat também deu detalhes sobre como gerencia as próprias finanças. "Eu sou muito controlada. Muito responsável. Eu tenho uma estrutura familiar, minha mãe me ajuda a cuidar das minhas coisas. Quando você tem alguém da sua confiança que tá ali em cima…minha mãe me livrou de muita coisa."