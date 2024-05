Premiado, filme mistura drama e superação no Prime e vai te fazer refletir

Já pensou em perceber que está ficando surdo? "O Som do Silêncio" mostra exatamente este drama seguindo a vida de um jovem baterista que teme pelo seu futuro ao perceber a mudança em sua audição. Este drama é um dos destaques do catálogo do Prime Vídeo, logo após ter se destacado em diferentes premiações.

Dirigido e roteirizado por Darius Marder, o filme narra a virada repentina na vida de Ruben (Riz Ahmed) quando ele perde a audição. Incapaz de continuar na turnê com sua namorada Lou (Olivia Cooke), ele busca um tratamento médico caro, mas precisa aprender a lidar com sua nova realidade enquanto junta dinheiro para as despesas. Apesar do gênero musical agitado e brutal, o filme subverte as expectativas ao exigir paciência tanto dos protagonistas quanto do espectador.

A grande sacada de "O Som do Silêncio" é oferecer uma visão anti-capacitista, destacando a representação autêntica de pessoas surdas, que frequentemente sofrem com preconceitos. Para compor este drama com mais veracidade, o elenco inclui atores com deficiências reais, como Lauren Ridloff e Paul Raci. Este último, vivendo Joe, brilha com sua presença de tela, mostrando a importância do autoconhecimento, humildade e comunidade em momentos de crise.