10 filmes de terror religioso para se assustar no sofá

Poucas coisas são mais assustadoras do que religião. Cultos organizados em torno de textos sagrados trazem, de forma nada sutil, uma coleção de sacrifícios, possessão, assassinatos, fanatismo e demonstrações por vezes devastadoras da Ira Divina. O cinema, claro, sempre está de olho.

A conexão do terror com a religião ganhou o mainstream com "O Exorcista", mas ao longo da história do cinema esse medo primordial sempre foi motor para produções bacanas. Com "Imaculada" em cartaz, pensei que seria um bom momento para selecionar um cardápio a ser deliciado no sofá, de preferência embaixo das cobertas.