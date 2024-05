História sobre luta vencedora do Oscar e que todos deveriam ver está na Max

Ambientado no final da década de 1960, "Judas e o Messias Negro" é mais atual do que se imagina. Drama biográfico que se passa na Chicago, a trama segue a trajetória de Fred Hampton, presidente do partido dos Panteras Negras de Chicago, e sua traição pelo confiável companheiro William O'Neal, que se revela um informante do FBI.

Desde os seus primeiros dez minutos, "Judas e o Messias Negro" mergulha o público na era intensa de lutas pelo poder e movimentos de libertação. Com a precisa direção de Shaka King, são vários os momentos em que o espectador sente a importância do filme e de sua discussão sobre o racismo - que perdura na sociedade até hoje.

Nos bastidores, o dia das filmagens da invasão do FBI no apartamento de Hampton coincidiu com o 50º aniversário do assassinato de Fred Hampton, que adicionou uma camada extra de emoção ao set. King contou, inclusive, que o ator Lakeith Stanfield (que vive Bill O'Neal) teve uma reação física intensa, chegando a vomitar devido à pressão emocional da cena.