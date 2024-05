Perfeito para quem amou Divertida Mente, filme apaixonante está no Disney+

Apaixonado por jazz, Joe deve usar isso a seu favor quando precisa trabalhar com 22, uma alma cética que há anos evita seguir para o mundo dos vivos. Para chegar a esse trabalho sobre o lado interno humano, é muito provável que os espectadores recordem de "Divertida Mente", outra produção recente da Disney. E não é à toa: os dois desenhos tem o mesmo diretor, Pete Docter, que já afirmou ter partido de reflexões pessoais após alcançar o sucesso em "Divertida Mente".

Enfim, "Soul" se configura como um expoente dentro do mercado de animação. Mais do que uma reflexão sobre existir, o desenho traz a cultura afro-americana associada ao jazz como pano de fundo, o que vale a sessão para as crianças de todas as idades.

Filme: Soul

Direção: Pete Docter

Ano: 2020

Gênero: Animação

Onde ver: Disney+