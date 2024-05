'Imaculada': Sydney Sweeney esperou 10 anos para fazer filme de sua vida

A transformação e toda a loucura que a personagem passa. Eu sabia que, como atriz, conseguir ter personagens que te levem a limites tão extremos é algo muito divertido. E eu queria muito fazer.

Sydney Sweeney, em entrevista a Splash

Sydney foi aceita para viver a protagonista, mas o projeto não saiu do papel. Para fazê-lo acontecer, ela usou a sua produtora, a Fifty Fifty Films - lançada em 2020 -, em parceria com a Black Bear Productions. "Todos Menos Você", comédia romântica também estrelada pela atriz, foi o primeiro título lançado pela companhia.