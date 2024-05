Faroeste brasileiro eletrizante, filme aclamado em Cannes está na Globoplay

Esse clima intenso rendeu aclamação internacionalmente a "Bacurau". Considerado o Melhor Filme no Festival de Cinema de Munique, na Alemanha, o longa também fez história no Festival de Cannes de 2019, onde foi o primeiro filme brasileiro a vencer o Prêmio do Júri, uma das categorias mais prestigiosas do festival.

O segredo para o sucesso de "Bacurau" é, de fato, a junção de vários elementos. Além do elenco bem afinado, liderado por Sônia Braga e Thomas Aquino, além de participações do alemão Udo Kier. Ao todo, foram dez anos para o filme ser produzido e outros 10 meses de edição. Este cuidado é refletido em cada frame do filme, resultando em uma obra que não só entretém, mas também faz uma poderosa declaração sobre resistência e comunidade.