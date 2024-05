O que faltou para 'The 8 Show' ser um fenômeno como 'Round 6'?

Falta de identificação com os personagens

Os espectadores têm pouquíssimas informações sobre os protagonistas de "The 8 Show". Em "Round 6", nós sabíamos que Seong Gi-hun entrava naquela gincana mortal para brigar pela custódia da filha e que Kang Sae-byeok era uma desertora norte-coreana que enfrentava os jogos para ter dinheiro para resgatar sua família que não tinha conseguido fugir para Coreia do Sul.

Em "The 8 Show", as motivações dos personagens não são bem exploradas. Consequentemente, não nos importamos muito com os protagonistas e assisti-los vivendo sequências intermináveis de violência vira um exercício de sadismo.

Cenários simplistas demais

Um dos maiores apelos de "Round 6", que fez com que a série caísse no gosto popular, foi a ambientação. Mesmo quem não acompanhou a série, foi impactado pela boneca gigante que atirava nos competidores, por exemplo. Em "The 8 Show", tudo se passa num grande estúdio sem grandes atrativos e os concorrentes do programa se submetem a provas pouco imaginativas.

Crítica social mal feita

O enredo de "The 8 Show" faz uma crítica ao capitalismo e tem um subtexto que trata sobre a luta de classes. Apesar da boa intenção, essa ideia, que é muito poderosa, não é bem explorada e se perde no excesso de violência da série.