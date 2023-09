Luana Piovani elenca 'lado bom' da separação: 'Poder dar pra um pa* novo'

Mesmo estando resolvida sentimental e interiormente, eu sofro por causa da minha separação diariamente. E [o ex, Pedro Scooby] será para sempre uma pessoa com a qual terei de conviver. Luana Piovani

A atriz diz que o momento da decisão pelo divórcio foi "ok", mas que depois a coisa "degringolou". [Mas] chegou esse momento onde meu ex-marido não vai mais fazer a guarda alternada, porque ele voltou a morar no Brasil. Então agora é compartilhada, e as crianças ficam comigo. Então a gente precisava ter o dinheiro organizado, como ia ser. E aí foi dando erro, porque não há muito respeito entre as comunicações. Aí a gente acabou chegando num litígio", contou.

Foi durante a gravação do programa que Luana conheceu o conceito da mediação. Há pouco mais de um mês, ela anunciou que chegou a um acordo com Scooby sobre o pagamento da pensão dos filhos após os dois serem mediados.

A atriz também comentou a relação com Dom, filho mais velho: "Eu sou a bruxa. É muito difícil lidar com isso. Mas ele vai crescer, vai fazer 18 anos e vai entender".

Ela ainda disse que nunca mais vai casar, pois "resolveu seu problema" de libido. Hoje, ela namora Lucas Bittencourt. "É o costume. É a certeza daquele objeto ali, já conquistado, certo o tempo todo. E da falta de ritual e da normalização do que a vida toda foi especial e as pessoas param de tratar como especial. Então eu, agora, com namorado, não tenho mais problema de não ter vontade de trepar. Graças a Deus, porque o cara não tá comigo todo dia. Quando eu encontro, eu tô com saudade. Então não tenho libido baixa".