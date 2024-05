Rambo é personagem de centavos em A Grande Conquista; veja a dinâmica

Com as definições, alguns se estranharam. Os Conquisteiros ficaram com os ânimos exaltados e discutiram durante a atividade.

A Grande Conquista: Conquisteiros participam de dinâmica cara a cara Imagem: Reprodução/PlayPlus

Quem indicou quem na dinâmica

Baronesa definiu Hadad como um personagem de milhões e Hideo como de centavos.

Rambo escolheu Bruno como personagem de milhões e de Albú como de centavos.

Cel colocou Anahí como personagem de milhões e MC Mari como de centavos.