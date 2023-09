A Fazenda: Paioleiro recupera favoritismo em parcial da enquete do UOL

A votação do Paiol de A Fazenda 15 (Record) continua e os favoritos mudam a todo momento! Agora, um dos paioleiros recuperou o favoritismo depois de outro ultrapassá-lo.

Cezar Black recuperou o 1º lugar. De acordo com o público do UOL, por volta das 9h, o ex-BBB era o favorito para entrar na sede, com 20,16% dos votos.

Erick Ricarte perdeu espaço. Além disso, a vantagem do jornalista caiu ainda mais, indo de 22,82% para 19,41% dos votos.

Shayan, Nadja Pessoa e Whendy Tavares vêm em sequência, somando 17,51%, 12,79% e 8,35% dos votos, respectivamente.

Longe do favoritismo. A parcial da enquete do UOL também apontou os paioleiros que estão nas últimas posições e não devem fazer parte do elenco. São eles Sol do Deboche, Lumena Aleluia, Alicia X e JP Venancios. Nenhum deles chegou a somar 5% dos votos.

