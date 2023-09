Antes de A Fazenda 15, WL e Lumena já trocaram beijos em De Férias com o Ex

WL Guimarães e Lumena se conheceram antes de A Fazenda 15 (Record). No De Férias com o Ex Celebs (MTV), os dois trocaram vários beijos. Será que eles terão um "remember" no reality rural?

Enquanto WL está no elenco principal do programa, a ex-BBB foi escalada para o Paiol e está disputando uma vaga na sede com nove pessoas.

Na edição Saleiro VIP do De Férias com a Ex, Lumena trocou uma ideia com o participante e não resistiu. Sem completar a frase, a famosa beijou o influenciador.

WL Guimarães e Lumena se beijaram no De Férias com o Ex Imagem: Reprodução

Se Lumena for para A Fazenda 15, ela formará casal com WL? Há a possibilidade de que os dois troquem beijos no reality rural, até por já terem ficado antes.

O primeiro beijo da edição já aconteceu nesta madrugada. Em um clima íntimo, Yuri Meirelles e Nathalia Valente se beijaram enquanto dividiam a cama.

Na próxima quinta-feira (21), serão anunciados os quatro vencedores do Paiol, que deixarão a dinâmica e entrarão na sede. Os demais sairão da competição.

