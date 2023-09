A Fazenda: Parcial de enquete UOL mostra vantagem de paioleiro caindo

A votação do Paiol está a todo vapor antes da estreia oficial de A Fazenda 2023 (Record) e o público tem seus favoritos para entrar na sede. Veja o que a parcial da enquete do UOL indica.

Três influenciadores disputando duas vagas masculinas. Às 21h30, a parcial do UOL apontou que Erick Ricarte aparece como líder da enquete, mas com uma diminuição de sua vantagem, que caiu de 27,44% para 22,82%.

Em segundo e terceiro lugar, dois ex-participantes de reality show disputam a segunda vaga masculina. O ex-peão Shayan tem 18,10% dos votos e o ex-BBB Cezar Black tem 16,44%..

Reviravolta feminina. Entre as mulheres, Nadja Pessoa segue como a mais votada, com 12,51% dos votos. A segunda vaga ainda é de Whendy Tavares, com 8,16%.

Agora, a ex-panicat é seguida por Sol do Deboche, que tem 5,09%.

Nas últimas posições de quem deveria deixar o Paiol e entrar em A Fazenda 15 estão Alicia X e JP Venancios, nenhum somando mais de 4% dos votos.

Os quatro vencedores do Paiol serão revelados na próxima quinta-feira (21). A votação segue aberta no R7.